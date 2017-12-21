منتخبا الإمارات والسعودية ينسحبان من المؤتمرات الصحافية للمدربين بخليجي 23

الشارقة 24:

سجل المنتخب الإماراتي لكرة القدم حالة الانسحاب الثانية من المؤتمرات الصحافية في اليوم الأول ببطولة كأس الخليج خليجي 23 التي تنطلق رسمياً غداً الجمعة في الكويت.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره العماني غداً الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وكان مدرب المنتخب السعودي الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، واللاعب أحمد الفريدي قد انسحبا أيضا قبل المؤتمر الصحافي للفريق للحديث عن مواجهة الكويت بسبب الاعتراض على وجود بعض القنوات التليفزيونية.

ولم يحضر مدرب المنتخب الإماراتي أو أي لاعب المؤتمر، وتواجد فقط المنسق الإعلامي للفريق سالم النقبي الذي التقى المسئول عن إدارة المؤتمر الصحفي وأبلغه انسحاب الإمارات من حضور المؤتمر بسبب الاعتراض على وجود بعض القنوات التليفزيونية، هو نفس الاعتراض الذي تقدم به المنتخب السعودي.

وقال مسؤول المؤتمر الصحافي في بيان مقتضب للإعلاميين: "المسؤول الإعلامي للمنتخب الإماراتي قال إن هناك اعتراض من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على وجود بعض " ميكروفونات" القنوات الفضائية غير المرغوب بها ولذلك قرر الانسحاب من المؤتمر ".