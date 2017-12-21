الوصل يمدد عقود لاعبيه كايو ورونالدو لمدة 4 مواسم

الشارقة 24- محمود علي:

كشف نادي الوصل عن تجديد تعاقده مع ثنائي الفريق، المهاجم البرازيلي كايو كانيدو وصانع ألعاب الفريق البرازيلي رونالدو مينديز بعد الأداء المميز الذي قدمه الثنائي مع الإمبراطور خلال السنوات الماضية.

وجاء تجديد التعاقد مع الثنائي في إطار سياسة مجلس الإدارة للحفاظ على اللاعبين المميزين في الفريق، من أجل بناء فريق قوي ينافس بقوة على كافة البطولات المختلفة

ويأتي التعاقد بحسب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، جددت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها.

وقال محمد العامري رئيس شركة الكرة بنادي الوصل إن الإدارة حرصت على تجديد عقد كايو كانيدو لمدة 4 مواسم بدءاً من الموسم القادم بحيث يمتد عقده مع الفريق إلى نهاية موسم 2021/2022، وتجديد عقد رونالدو مينديز لمدة 5 مواسم قادمة بدءاً من الموسم القادم بحيث يمتد عقده مع الفريق إلى نهاية موسم 2022/2023 نظراً لما يمتلكه الثنائي البرازيلي من إمكانيات فنية مميزة وخبرات كبيرة في الملاعب الإماراتية.