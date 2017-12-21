إدارة نادي الشارقة للألعاب الجماعية تبحث استكمال خططها وبرامج فرقها من إنجازات وتحديات

الشارقة 24:

بحثت إدارة نادي الشارقة للألعاب الجماعية استكمال خططها وما يتعلق بها من ملفات وموضوعات مالية وإدارية ومشاركات مختلفة واستعرضت برامج فرقها الرياضية وما حققته من إنجازات وما توجهه من تحديات لاستكمال جدول المسابقات الرسمية للموسم الرياضي الحالي.

وكانت الإدارة قد عقدت الاجتماع الدوري الخامس لإدارة الألعاب الجماعية بمقر نادي الشارقة الرياضي برئاسة أحمد عبيد البح رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي وحضور نائب الرئيس محمد عبيد الحصان ومدير الألعاب الجماعية علي حسن الأميري وناجي ربيعة مشرف كرة اليد وعدنان الخيال مشرف كرة السلة وأحمد ندا مساعد المدير التنفيذي للنادي.

وفي بداية الاجتماع أعرب أحمد عبيد البح عن تقديره لكافة أدوار إدارة الألعاب الجماعية وما تقوم به من أعمال ومهام ضمن خطط نادي الشارقة الرياضي ووفق رؤى مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، وأثنى على كافة النتائج التي حققتها الفرق الجماعية بالنادي لاسيما تحقيق المركز الرابع في البطولة الآسيوية والتي اختتمت مؤخراً بالهند.

بعدها جرى خلال الاجتماع استعراض اللوائح الإدارية والمالية وتم التطرق إلى طرح فكرتين بشأن العمل على دراسة تنظيم بطولتين دوليتين في كرة السلة وكرة اليد بالتنسيق مع الاتحادات المعنية.

وتضمن الاجتماع استعراض التقرير الإداري والفني بشأن معسكر فريق اليد الذي انعقد في القاهرة بجانب المشاركة في البطولة الآسيوية في الهند خلال الفترة من العشرين وحتى الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي وحصول الفريق على المركز الرابع في البطولة.

واستعرضت الإدارة مجمل نتائج الفرق الرياضية خلال الفترة الماضية والاستحقاقات المقبلة في الدولة والوقوف على كافة الإنجازات بجانب مناقشة التحديات والعمل المشترك على مواصلة رفع اسم النادي في كافة المشاركات والمحافل.