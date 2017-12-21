"هيئة الرياضة" تتسلم دعوة للمشاركة في "خليجي23" بالكويت

الشارقة 24:

استقبل عبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة في مكتبه بأبوظبي، أحمد المسلم وبدر المطيري عضوا مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك بحضور محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

وتسلم الدوسري خلال اللقاء دعوات رسمية لقيادات الهيئة العامة للرياضة، لحضور حفل افتتاح دورة كأس الخليج العربي "خليجي23"، التي ستنطلق في دولة الكويت الشقيقة، اعتباراً من الجمعة الموافق 22 ديسمبر، بمشاركة كافة المنتخبات الخليجية.

وقام عبد المحسن الدوسري بتقديم درع الهيئة التذكاري لوفد الاتحاد الكويتي، مثمناً هذه الدعوة ومتمنياً للبطولة والقائمين عليها النجاح والتميز، وتحقيق أهدافها المرجوة.