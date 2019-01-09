اليابان تتخطى بصعوبة تركمانستان في كأس آسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بدأ المنتخب الياباني، مشواره في بطولة كأس آسيا، بالفوز على تركمانستان، بنتيجة 3-2، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى، من مباريات المجموعة السادسة.

افتتح أرسلان مايرات أمانوف التسجيل لمنتخب تركمانستان، في الدقيقة 26، ثم تمكن الساموراي من الرد بهدفين سجلهما، يويا أوساكو في الدقيقتين 56 و60.

ثم أضاف ريتسو دوان الهدف الثالث للمنتخب الياباني في الدقيقة 71، قبل أن يختتم أحمد أتاييف التسجيل بالهدف الثاني لمنتخب تركمانستان، في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب الياباني مجموعته، برصيد 3 نقاط.