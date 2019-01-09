محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حصول النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 2018 للعام الثاني على التوالي.

وتفوق صلاح على زميله بفريق ليفربول السنغالي ساديو ماني وعلى الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي، والذي توج باللقب في 2015.

فيما فازت الجنوب إفريقية كريستينا كجلاتلانا بجائزة أفضل لاعبة متفوقة على النيجيرية أسيسات أوشولا وفرانشيسكا أورديجا.

وتكون منتخب إفريقيا لعام 2018 من كل من دينيس أونيانجو في حراسة المرمى وفي الدفاع سيرج أوريه ومهدي بن عطية وإيريك بايلي وكاليدو كوليبالي، وفي الوسط توماس بارتي ونابي كيتا ورياض محرز وفي الهجوم ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج ومحمد صلاح.

فيما فاز المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا، وفازت كريستينا كجلاتلانا بجائزة أفضل هدف.

كما فاز هيرفي رينارد مدرب المغرب بجائزة أفضل مدرب للرجال، وفازت ديسيري إيليس مدربة منتخب جنوب إفريقيا بجائزة أفضل مدرب لفريق نسائي.

وتسلم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي جائزة أفضل اتحاد وطني.

فيما فاز منتخب موريتانيا بجائزة أفضل منتخب إفريقي للرجال في حين فاز منتخب نيجيريا بجائزة أفضل منتخب نسائي في القارة الإفريقية.