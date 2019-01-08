حصيلة اليوم الثالث من بطولة كأس آسيا لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

لم يعرف اليوم الثالث من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة، سوى الانتصارات، حيث تغلبت الصين بصعوبة على قيرغيزستان 2-1، وسجل للصين بافيل ماتياش، حيث سجل هدفاً في مرماه 50، ويو داباو 78.

وسجل لقيرغيزستان، اخالدين اسريلوف 42.

أما كوريا فتخطت الفلبين بصعوبة، 1-0، بهدف وحيد حمل توقيع هوانغ أوي جود 67.

كما خسر اليمن بخماسية أمام إيران، وسجل أهداف إيران:

12- مهدي طارمي.

23- سعود السوادي سجل هدفاً في مرماه:

25- مهدي طارمي.

53- سردار أزمون.

78- سامان قدوس.

ولم يشهد اليوم الثالث أي كرت أحمر.