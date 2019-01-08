بالجولة الأولى

حصيلة اليوم الثالث من بطولة كأس آسيا لكرة القدم

  • الثلاثاء 08, يناير 2019 في 7:27 م
  • من لقاء الصين وقيرغيزستان
    من لقاء الصين وقيرغيزستان
شهد اليوم الثالث من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة، 3 انتصارات، حيث تغلبت الصين على قيرغيزستان، وكوريا الجنوبية على الفلبين، وإيران على اليمن.
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
لم يعرف اليوم الثالث من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة، سوى الانتصارات، حيث تغلبت الصين بصعوبة على قيرغيزستان 2-1، وسجل للصين بافيل ماتياش، حيث سجل هدفاً في مرماه 50، ويو داباو 78.
 
وسجل لقيرغيزستان، اخالدين اسريلوف 42.
  
أما كوريا فتخطت الفلبين بصعوبة، 1-0، بهدف وحيد حمل توقيع هوانغ أوي جود 67. 
 
كما خسر اليمن بخماسية أمام إيران، وسجل أهداف إيران:
 
12- مهدي طارمي.
 
23- سعود السوادي سجل هدفاً في مرماه:
 
25- مهدي طارمي.
 
53- سردار أزمون.
 
78- سامان قدوس.
 
ولم يشهد اليوم الثالث أي كرت أحمر.