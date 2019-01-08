حصيلة اليوم الثالث من بطولة كأس آسيا لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:
لم يعرف اليوم الثالث من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة، سوى الانتصارات، حيث تغلبت الصين بصعوبة على قيرغيزستان 2-1، وسجل للصين بافيل ماتياش، حيث سجل هدفاً في مرماه 50، ويو داباو 78.
وسجل لقيرغيزستان، اخالدين اسريلوف 42.
أما كوريا فتخطت الفلبين بصعوبة، 1-0، بهدف وحيد حمل توقيع هوانغ أوي جود 67.
كما خسر اليمن بخماسية أمام إيران، وسجل أهداف إيران:
12- مهدي طارمي.
23- سعود السوادي سجل هدفاً في مرماه:
25- مهدي طارمي.
53- سردار أزمون.
78- سامان قدوس.
ولم يشهد اليوم الثالث أي كرت أحمر.