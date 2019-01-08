مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الثلاثاء، فوز مصر بحق تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي سحبت من الكاميرون الشهر الماضي.

وكتب الاتحاد المصري بحسابه الرسمي على فيسبوك: "رسمياً مصر تفوز بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019"، وذلك بعد إعلان أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري، القرار في إفادة إعلامية في العاصمة السنغالية.

وهذه هي المرة الخامسة التي تفوز فيها مصر بشرف التنظيم، بعد أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 والأخيرة فازت فيها مصر باللقب القاري للمرة الخامسة.

وأضاف الاتحاد المصري أن مصر حصلت على 16 صوتاً مقابل صوت واحد لمنافستها جنوب أفريقيا، مع امتناع اتحاد واحد عن التصويت.

ومصر وجنوب أفريقيا هما الوحيدتان اللتان تقدمتا بعروض لاستضافة البطولة، بدلاً من الكاميرون التي تم سحب حقوق التنظيم منها، قبل نهاية العام الماضي.

وشهد اجتماع اللجنة التنفيذية حضور 20 عضواً مع غياب عضوين حيث اعتذر ممثل دولة أنجولا عن الحضور، بسبب ظروف مرضه، ولم يحضر الآخر لإيقافه.