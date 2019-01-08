الأخضر السعودي ينهي الاستعدادات لكوريا الشمالية بروح معنوية مرتفعة

الشارقة 24 - محمود علي:

يدشن المنتخب السعودي مسيرته بكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات، أمام نظيره الكوري الشمالي الثلاثاء، لحساب المجموعة الخامسة.

وتقام المباراة بملعب راشد في إمارة دبي، في الساعة الثامنة مساء.

ويسعى الأخضر لمحاكاة انتصاره على المنتخب الكوري الشمالي، في النسخة الماضية من كأس أمم آسيا، حين فاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليكون ذلك هو الانتصار الأوحد للأخضر في بطولة 2015.

وأنهى الأخضر تحضيراته الأخيرة لأمم آسيا في معسكرين في دبي وأبوظبي، تخللهما مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية، حسمها التعادل السلبي في 31 ديسمبر 2018 بملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

ويعتبر محمد السهلاوي هداف الأخضر في مواجهاته مع كوريا الشمالية بهدفين، بينما الأكثر مشاركة هو أسامة هوساوي بأربع مباريات.

وسجل الأخضر 12 هدفاً في مرمى كوريا الشمالية، بينما لم تسجل كوريا في السعودية إلا النصف، وهو ستة أهداف فقط.

وتتفوق السعودية على كوريا الشمالية في تصنيف الفيفا بفارق 40 مركزاً، حيث يأتي الأخضر في المركز الـ 69 وكوريا الشمالية في المركز الـ 109.

وحقق الأخضر 4 انتصارات في تسع مباريات ضد كوريا الشمالية، مقابل انتصار وحيد للكوريين و4 تعادلات.