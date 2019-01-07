منتخب كوريا الشمالية يستعد للقاء السعودية في كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أنهى منتخب كوريا الشمالية استعداداته لمباراته الافتتاحية في بطولة كأس آسيا كرة القدم 2019، والتي يواجه فيها السعودية الثلاثاء على ملعب مكتوم بن راشد.

وكانت كوريا الشمالية قد حققت أفضل إنجاز لها في البطولة الآسيوية باحتلال المركز الرابع عام 1980، وهي النسخة التي شاركت فيها لأول مرة.

وشارك المنتخب الكوري الشمالي في البطولة بعدها أربع مرات، في عام 1992 ثم في النسخ الثلاثة الآخيرة ما بين 2011 و2019.

وباستثناء إنجازه في الكويت قبل 40 سنة، فشل المنتخب الكوري الشمالي في التأهل من دور المجموعات في بقية مشاركاته.