اليمن يخسر أولى مبارياته في افتتاح مشواره بكأس آسيا بخماسية

الشارقة 24 - محمود علي:

لم يحتمل منتخب اليمن الضغط في أول مباراة بتاريخه في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم الإثنين، بعد أن استقبل ثلاثة أهداف خلال 13 دقيقة في الشوط الأول، ليخسر 5-صفر أمام إيران.

ورغم البداية الجريئة لليمن، سجل مهدي طارمي هدفين، كما أحرز الحارس سعود السوادي بالخطأ في مرماه، خلال ثلاثية لفريق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بين الدقيقتين الـ 12 والـ 25.

وأضاف سردار آزمون وسامان قدوس هدفين في الشوط الثاني لتحقق إيران أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة، في انتظار مباراة العراق وفيتنام الثلاثاء.