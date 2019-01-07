العراق يواجه فيتنام بثقة وطموح كبير في كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

يتحلى منتخب العراق بثقة كبيرة، ويشعر بالتفاؤل قبل مواجهة فيتنام، في بداية مسيرته بكأس آسيا لكرة القدم الثلاثاء.

ويبحث العراق عن استعادة أمجاد الماضي، عندما كان آخر المنتخبات العربية المتوجة باللقب في 2007، أو على الأقل تكرار ما فعله في النسخة السابقة، منذ أربع سنوات.

وخالف العراق التوقعات في 2015، عندما بلغ الدور قبل النهائي ليكتفي في النهاية باحتلال المركز الرابع، بعد الخسارة أمام الإمارات.

وتولى المدرب سريتشكو كاتانيتش قيادة العراق في أغسطس الماضي، وسيكون أول اختبار حقيقي للمدرب السلوفيني في الإمارات، التي قاد منتخبها الوطني من قبل ما بين عامي 2009 و2011.

وسيفتقد العراق للاعبه علي حصني، بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة، بينما من المتوقع أن يلحق بالجولة الثانية أمام اليمن السبت المقبل، وقبل ختام منافسات المجموعة الرابعة بمواجهة مرتقبة أمام إيران.