سيتي يقسو على روتيرهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه روتيرهام يونايتد، 7/صفر، خلال المباراة، التي جمعتهما في الدور الرابع، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول، متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها رحيم ستيرلينج في الدقيقة 12، وفيل فودين في الدقيقة 43، وسيمي أجاي لاعب روتيرهام يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة الأخيرة، من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي، أربعة أهداف عن طريق، جابرييل خيسوس في الدقيقة 53، ورياض محرز في الدقيقة 73، ونيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 78، وليروي ساني في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ64 بالبطولة، التي يحمل لقبها نادي تشيلسي الإنجليزي.

كما تأهل أيضاً، إلى دور الـ64، فريق ميلوول، بعدما قلب تأخره بهدف أمام هال سيتي، إلى فوز، 2/1.

وتقدم هال سيتي بهدف سجله جون تورال في الدقيقة 52، قبل أن يسجل ميلوول هدفين عن طريق شين فيرجسون، في الدقيقتين 81 و85.

وتأهل أيضاً، فريق دونكاستر روفرز، بعد فوزه على بريستون نورث أيند، 3/1.

وسجل أهداف دونكاستر، جون ماركيز وتوماس أندرسون وماليك ويلكس، في الدقائق الخامسة و72 و87، فيما سجل هدف بريستون اللاعب أندرو هوجو، في الدقيقة 56.

كما صعد أيضاً إلى دور الـ64، فريق كوينز بارك رينجرز، عقب فوزه على ليدز يونايتد، 2/1.

وسجل هدفي كوينز بارك رينجرز، أراميد اوتي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وجاك بيدويل في الدقيقة 75، فيما سجل هدف ليدز أبو هالمي في الدقيقة 25.

وتأهل أيضاً، فريق بارنت بعد فوزه على شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف سجله شاكويل كولتيرست في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

كما صعد واتفورد بعد فوزه على ووكينج، بهدفين نظيفين سجلهما، ويل هيوز، وتروي دييني في الدقيقتين، 13 و74.

كما صعد فريق أولدهام أتلتيك، عقب فوزه، على فولهام 2/1.

وسجل هدفي أولدهام سام سوريدج من ركلة جزاء في الدقيقة 76، وكالوم لانج في الدقيقة 88، فيما سجل هدف فولهام دينيس أودوا، في الدقيقة 52.

وفجر فريق نيو بورت مفاجأة من العيار الثقيل، وأقصى فريق ليستر سيتي من البطولة، بعدما تغلب عليه، 2/1.

وسجل هدفي نيو بورت، جاميل مات في الدقيقة العاشرة، وبادرايج أموند في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف ليستر سيتي الوحيد رشيد غزال، في الدقيقة 82.