في دور المجموعات

الفلبين تتطلع لتحقيق مفاجأة أمام كوريا الجنوبية بكأس آسيا

  • الإثنين 07, يناير 2019 في 12:13 ص
  • جانب من تدريبات الفلبين
    جانب من تدريبات الفلبين
مع ارتفاع عدد المشاركين إلى 24 منتخباً، في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بداية من النسخة الجديدة، التي تستضيفها الإمارات، سنحت الفرصة أمام منتخبات جديدة، لبلوغ نهائيات البطولة القارية، عبر هذه النسخة، أبرزها الفلبين التي تأمل بتخطي كوريا الجنوبية بالجولة الأولى .
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
يأمل محبو الفلبين، أن يسجل منتخب بلادهم مفاجأة، حين يلاقي كوريا الجنوبية، في أولى مواجهاته، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في كأس آسيا لكرة القدم.
 
وكانت الإدارة الفنية للمنتخب الفلبيني، شهدت ارتباكاً واضحاً، وأكثر من تغيير في الشهور القليلة الماضية، حيث رحل المدرب الأميركي توماس دولي، وتولى الإنجليزي تيري بوتشر المسؤولية مكانه، في منتصف 2018، لكنه اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق، وترك المسؤولية قبل أن يقوده في أية مباراة.
 
ورغم هذا، قد تكون الإدارة الفنية، من بين الأسلحة التي سيعتمد عليها الفريق، في البطولة الآسيوية، حيث سيخوض البطولة تحت قيادة السويدي زفن جوران إريكسون المدير الفني الأسبق للمنتخب الإنجليزي، وصاحب الخبرة التدريبية الكبيرة، والذي يخوض البطولة معتمداً بشكل أساسي على لاعبين من الدوري المحلي.