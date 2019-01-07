الفلبين تتطلع لتحقيق مفاجأة أمام كوريا الجنوبية بكأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يأمل محبو الفلبين، أن يسجل منتخب بلادهم مفاجأة، حين يلاقي كوريا الجنوبية، في أولى مواجهاته، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في كأس آسيا لكرة القدم.

وكانت الإدارة الفنية للمنتخب الفلبيني، شهدت ارتباكاً واضحاً، وأكثر من تغيير في الشهور القليلة الماضية، حيث رحل المدرب الأميركي توماس دولي، وتولى الإنجليزي تيري بوتشر المسؤولية مكانه، في منتصف 2018، لكنه اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق، وترك المسؤولية قبل أن يقوده في أية مباراة.

ورغم هذا، قد تكون الإدارة الفنية، من بين الأسلحة التي سيعتمد عليها الفريق، في البطولة الآسيوية، حيث سيخوض البطولة تحت قيادة السويدي زفن جوران إريكسون المدير الفني الأسبق للمنتخب الإنجليزي، وصاحب الخبرة التدريبية الكبيرة، والذي يخوض البطولة معتمداً بشكل أساسي على لاعبين من الدوري المحلي.