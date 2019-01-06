التعادل السلبي يحسم لقاء فلسطين وسوريا بكأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

قدم المنتخب الفلسطيني، أداءً دفاعياً حماسياً، لينتزع النقطة الأولى له في تاريخه بكأس آسيا لكرة القدم، بعدما فرض التعادل بدون أهداف على سوريا، وهو يلعب بعشرة لاعبين في مباراتهما الافتتاحية، بالنهائيات في الشارقة، يوم الأحد.

وبعد خروجه من الدور الأول، في مشاركته الوحيدة السابقة، قبل أربع سنوات بثلاث هزائم متتالية، وضع المنتخب الفلسطيني، الذي طُرد مدافعه محمد صالح في الدقيقة 69، بسبب الإنذار الثاني، أول نقطة في رصيده بالمجموعة الثانية، ليحصل على دفعة معنوية، قبل مواجهة أستراليا حاملة اللقب، في الجولة الثانية، يوم 11 يناير الجاري.