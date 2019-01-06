الهند تقسو على تايلاند في الجولة الأولى لكأس آسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تغلب المنتخب الهندي على تايلاند، 4-1، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا المقامة، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخيم التعادل على الشوط الأول، حتى افتتح التسجيل اللاعب سونيل شيتري لمنتخب الهند من ركلة جزاء، في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل لمنتخب تايلاند اللاعب تيراسيل دانغدا، في الدقيقة 33.

وشهد الشوط الثاني، انتفاضة عنيفة من منتخب الهند، ليقتل المباراة تماماً بأربعة أهداف، وأحرز أهداف الهند في الشوط الثاني، سونيل سيتري في الدقيقة 46، وأنيرود تابا في الدقيقة 68، وجييجي في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، صعد منتخب الهند إلى صدارة المجموعة الأولى، بـ3 نقاط، بينما بقي منتخب تايلاند، في المركز الأخير، من دون نقاط.