منتخبات تسجل حضورها الأول في كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يشهد، الإثنين، الظهور الأول لمنتخبات اليمن والفلبين، وقيرغيزستان في كأس الأمم الآسيوية في الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق منافسات الغد بمباراة منتخب قيرغيزستان مع الصين في إمارة العين ثم تلتقي الفلبين مع كوريا الجنوبية في دبي، ضمن المجموعة الثالثة.

ويستهل منتخب اليمن مشواره في البطولة بملاقاة إيران، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً العراق وفيتنام.

وستكون مشاركة المنتخب اليمني في البطولة القارية فرصة لإزاحة بعض الضغوط عن كاهل الشعب اليمني الذي مزقته الحرب.

ويتولى المدرب السلوفاكي يان كوسيان تدريب منتخب اليمن، الذي تشير التوقعات إلى أنه قد يتعثر أمام إيران والعراق، وبالتالي فإن الفوز على فيتنام أمر لا مفر منه من أجل المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية عبر احتلال المركز الثالث، حيث أنه في نهاية فعاليات الدور الأول للبطولة، يتأهل صاحباً المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الستة إلى الدور الثاني "دور الـ 16" ويرافقهم أفضل 4 منتخبات من المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الستة.

ويخوض منتخب الفلبين البطولة دون ضغوط جماهيرية، لكن الفريق يسعى لترك انطباعاً جيداً.

ويتسلح المنتخب الفلبيني بمدربه السويدي سفين جوران إريكسون الذي يمتلك صولات وجولات في ملاعب كرة القدم حيث توج بلقب الدوري في السويد وإيطاليا والبرتغال، بجانب لقبين أوروبيين، بالإضافة إلى توليه منصب المدير الفني لمنتخبات إنجلترا والمكسيك وكوت ديفوار.

وغاب الحارس الفلبيني نيل ايثيريدج عن البطولة من أجل مساعدة فريقه كارديف سيتي على محاولة النجاة من شبح الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن لاعب الوسط المولود في ألمانيا ستيفان شروك يمتلك خبرات هائلة في ملاعب كرة القدم.

ويلعب شروك حالياً في صفوف سيريس نيجروس الفلبيني، بعد مسيرة حافلة في الملاعب شهدت احترافه في صفوف هوفنهايم واينتراخت فرانكفورت الألمانيين.

ويتطلع منتخب كوريا الجنوبية لشق طريقه دون عناء صوب الأدواء الاقصائية في الوقت الذي يتوخى فيه المنتخب الصيني الحذر من نظيره قيرغيزستان الذي قدم مسيرة مذهلة خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.