شتانجه: المنتخب السوري قادر على تحقيق نتائج إيجابية في كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

عبر الألماني بيرند شتانجه، مدرب المنتخب السوري، عن تفاؤله بفريقه قبل أن يستهل مباريات ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم بمواجهة المنتخب الفلسطيني، ضمن منافسات المجموعة الثانية، مشيراً إلى أن فريقه جاهز لمواجهة نظيره الفلسطيني.

وقال في مؤتمر صحافي: "قرار عدم مشاركة اللاعب فراس الخطيب صدر بسبب إصابته بشد عضلي".

وأضاف المدرب: "نبحث كيفية إسعاد ملايين السوريين بوجود نخبة من اللاعبين الشباب، وأن المنافسة حق مشروع للجميع مثلما حدث للعراق في نسخة 2007، ولا نتحدث عن الفوز بغرور في ظل وجود منتخبات مثل اليابان، كوريا الجنوبية، وإيران والسعودية".

وتابع المدرب: "شباب المنتخب السوري قادرون على تحقيق نتائج إيجابية، والفوز على فلسطين في ضربة البداية، وخصوصاً أن المنتخبين يسعيان من أجل البداية القوية، حتى يخطو الفائز بخطوات ثابتة نحو مرحلة أخرى مهمة، في المشوار الآسيوي".

وختم تصريحاته: "التجهيزات نموذجية في الإمارات، وتتشابه مع تحضيرات كأس العالم، وهي نموذج رائع على كافة الأصعدة، كما أن نسخة الإمارات ستكون الحدث الأبرز على الإطلاق، وأتمنى أن تكون من أفضل البطولات في تاريخ كرة القدم الآسيوية".