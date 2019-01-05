مانشستر يونايتد يبلغ دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عزز مانشستر يونايتد وصيف البطل، السجل الإيجابي لمدربه الجديد النروجي أولي غونار سولسكاير، بتأهله إلى الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا، بصحبة تشلسي حامل اللقب، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس بإشرافه.

وجاء الفوز الجديد ليونايتد بقيادة هدافه السابق، على حساب ضيفه ريدينغ من الدرجة الأولى 2-صفر، بينما تفوق تشلسي على ضيفه نوتنغهام فورست من الدرجة الأولى بالنتيجة نفسها، في مباراة قد تكون الأخيرة للإسباني سيسك فابريغاس مع النادي اللندني.

وبفوزه على ملعب أولد ترافورد، حقق وصيف بطل المسابقة الموسم الماضي وثاني أكثر الفرق إحرازاً للقب "12"، انتصاره الخامس في خمس مباريات خاضها منذ الاستعانة بمهاجمه السابق للإشراف عليه حتى نهاية الموسم، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه في الـ 18 من ديسمبر، بعد أسوأ بداية محلية للفريق منذ 1990.

وكانت الانتصارات الأربعة السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فابريغاس يودع

بعد معاناة في الشوط الأول أمام تألق الحارس لوك ستيل الذي أنقذ ركلة جزاء نفذها القائد الإسباني سيسك فابريغاس في الدقيقة الـ 30، نجح تشلسي حامل اللقب في تجاوز اختباره الأول في المسابقة لهذا الموسم، بفوزه على ضيفه نوتنغهام فورست من الدرجة الأولى 2-صفر، محققاً انتصاره السابع توالياً على منافسه منذ مواجهتيهما الأخيرتين في الدوري الممتاز موسم 1998-1999.

إلا أن ما لفت النظر، كان الطريقة التي ودع بها فابريغاس البالغ من العمر 31 عاماً حامل شارة القيادة لدى استبداله في الدقيقة الـ 85، إذ صفق له المشجعون وقوفاً، بينما قام اللاعبون بمعانقته وهو يترك المستطيل الأخضر، ما يعزز التقارير الصحافية التي ترجح انتقاله للانضمام لموناكو الفرنسي، بعدما انضم إلى النادي اللندني في العام 2014 قادماً من برشلونة الإسباني.

ويدين فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، بتأهله إلى الإسباني الآخر ألفارو موراتا، الذي سجل الهدفين في بداية الشوط الثاني.

وسجل موراتا الهدف الأول في الدقيقة الـ 49 بعد عرضية من الشاب كالوم هودسون-أودوي، الذي كان خلف الهدف الثاني الذي جاء من كرة رأسية للمهاجم الإسباني، في الدقيقة الـ 59.