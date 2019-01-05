مدرب الأردن: نستعد لمواجهة صعبة أمام أستراليا

الشارقة 24 - محمود علي:

طلب فيتال بوركلمانس مدرب الأردن من لاعبيه التحلي بالثقة وتقديم أقصى جهد ممكن للخروج بنتيجة إيجابية أمام أستراليا حاملة اللقب في كأس آسيا لكرة القدم غداً الأحد.

وسيبدأ الأردن مسيرته في البطولة القارية، التي تنطلق في الإمارات اليوم السبت، بمواجهة صعبة أمام المنتخب المتوج باللقب منذ أربع سنوات ضمن منافسات المجموعة الثانية القوية التي تضم أيضاً المنتخبين الفلسطيني والسوري.

وقال بوركلمانس في مؤتمر صحافي اليوم السبت "طلبت من اللاعبين التحلي بالثقة الكاملة قبل لقاء أستراليا وتقديم كل شيء من أجل الأردن... نحترم المنافس وندرك أنه قوي ويمتلك خبرة كبيرة لكننا نثق في أنفسنا ونطمح إلى تقديم مباراة مثالية".

وأضاف "عملنا من أجل الاستعداد بشكل جيد لكافة المباريات وليس فقط لمباراة أستراليا... البطولة لها خصوصيتها وأعتقد أننا وصلنا إلى الجاهزية المطلوبة".