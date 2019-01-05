مدرب فلسطين يحذر لاعبيه من صعوبة مواجهة سوريا في كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:





حذر الجزائري نورد الدين ولد علي، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، لاعبيه من صعوبة المواجهة التي تنتظر الفريق غداً الأحد أمام نظيره السوري في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وأوضح ولد علي أن المنتخب السوري "نسور قاسيون" لديه أيضاً الدوافع القوية لتحقيق الفوز في المباراة مثلما هو الحال بالنسبة للمنتخب الفلسطيني (الفدائيون)، مشيراً إلى أن مباراة الغد تمثل بداية الطريق لكل من الفريقين والفوز بها يمهد الطريق نحو تحقيق أهداف صاحبه.

وقال ولد علي: "النسخة الحالية استثنائية بالنسبة لفريقنا... ندرك أن المنتخب السوري لديه عناصر رائعة ويتعين علينا احترامه على مدار شوطي المباراة لأن من حقه أن يحلم ويسعى مثلنا لتحقيق الفوز".

وأضاف: "طبقنا خطة لعب جيدة خلال المباريات الودية التي خضناها في فترة الإعداد وعالجنا الأخطاء والسلبيات، وحرصنا على الارتقاء بمستوى التركيز".