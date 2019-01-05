منتخب مشترك من الكوريتين في كأس العالم لكرة اليد

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أوفدت الكوريتان، الشمالية والجنوبية، منتخباً مشتركاً، لتمثيل الجارتين، في نهائيات كأس العالم لكرة اليد بألمانيا.

وهذه المرة الأولى، التي يشارك فيها منتخب مشترك للكوريتين في البطولة، وهو يرفع علماً يظهر الجارتين معاً، كبلد واحد.

وكانت هذه المبادرات، قد بدأت خلال دورة الألعاب الأولمبية 2018 بكوريا الجنوبية، وهي تأتي في محاولة لتحسين العلاقات بين الجارتين المتخاصمتين.

ويشارك في منتخب الكوريتين، 4 لاعبين من كوريا الشمالية.

وسمح الاتحاد الدولي للعبة، لمنتخب الكوريتين المشترك، بضم 20 لاعباً بدلاً من 16، وذلك في تشجيع لمبادرات السلام الرياضية.

ويلعب المنتخب الكوري، في المجموعة الأولى، وهي مجموعة صعبة تضم ألمانيا وروسيا وفرنسا وصربيا والبرازيل.