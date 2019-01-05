بورنموث يتعاقد مع سولانكي مهاجم ليفربول

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تعاقد نادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم، مع مهاجم ليفربول دومينيك سولانكي، في صفقة أفادت تقارير بأنها وصلت إلى 19 مليون جنيه استرليني.

ووقع سولانكي، البالغ من العمر 21 عاماً، على عقد طويل الأجل، مع فريق بورنموث، وأعلن أنه يتوق كثيراً للعب معه.

وأعرب سولانكي عن اعتقاده بأن النادي في طريقه لاحتلال مكان خاص.

وانضم سولانكي إلى ليفربول، قادماً من تشيلسي، ولكنه وجد صعوبة في التواجد بالتشكيل الأساسي، خاصة في ظل تألق محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، وساديو ماني، حيث أن تألقهم جعل سولانكي يشارك في 27 مباراة، خلال 18 شهراً.