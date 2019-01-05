توتنهام يبلغ دور الـ64 في كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل فريق توتنهام، إلى دور الـ64، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه ترانمير روفرز، 7-0، خلال المباراة التي جمعتهما، في الدور الرابع من البطولة.

وتقمص فيرناندو لورينتي دور البطولة لتوتنهام، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق 48 و70 و72، فيما سجل سيرج أورييه هدفين، في الدقيقتين 40 و55، وهيونج مين سون هدفاً، في الدقيقة 57، وأضاف هاري كين الهدف السابع، في الدقيقة 82.

وتستكمل بقية مباريات هذا الدور، على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

يذكر أن تشيلسي هو حامل اللقب، حيث فاز على مانشستر يونايتد العام الماضي، بهدف نظيف، في المباراة النهائية.