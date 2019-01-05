اليابان تستعد للقاء تركمانستان في كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عقد المنتخب الياباني، حصة تدريبية، في دبي، قبل خمسة أيام من انطلاق مسيرته في كأس آسيا 2019، بمباراته مع تركمانستان في المجموعة السادسة.

ويملك المنتخب الياباني، الرصيد الأفضل في تاريخ البطولة، بين المنتخبات المشاركة، إذ حقق أربعة ألقاب، في النسخ السبع الأخيرة من البطولة.

وسيحاول المنتخب الياباني، استعادة اللقب، من أبطال النسخة الماضية المنتخب الأسترالي، الذي حقق اللقب على أرضه، عام 2015.

وتضم المجموعة السادسة: سلطنة عمان، وأوزبكستان، واليابان، وتركمانستان.

ويرجح الكثيرون، وصول اليابان إلى المراحل الأخيرة من السباق على اللقب، ويأمل المدرب هاجيمي مورياسو، الذي استلم مهامه بعد كأس العالم في روسيا، تحقيق هذه الأمنيات .