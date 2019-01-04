توتنهام الإنجليزي يمدد عقد مدافعه توبي الدرفيرلد

الشارقة 24 - أسعد خليل:

جدد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عقد مدافعه البلجيكي توبي الدرفيرلد الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو المقبل، ليبقى في صفوفه حتى صيف 2020.

وقام النادي اللندني بتفعيل بند في عقد مدافعه الذي خاض مع منتخب بلاده 88 مباراة دولية ولعب دوراً أساسياً في احتلال "الشياطين الحمر" (لقب منتخب بلجيكا) للمركز الثالث في مونديال روسيا 2018.

ويتضمن العقد الجديد لالدرفيرلد البالغ من العمر 29 عاماً بنداً جزائياً يسمح له بفسخه مقابل 25 مليون جنيه أسترليني في حال حصل على عرض مناسب للانتقال.