المدرب الوطني يزاحم الأجنبي في تاريخ كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يقتسم المدربون الوطنيون والأجانب، ألقاب النسخ الـ16 السابقة، من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، برصيد ثمانية ألقاب لكل جانب.

وكانت الهيمنة في النسخ الست الأولى للبطولة، من نصيب المدرب الوطني، فيما تبادل المدربون الوطنيون مع الأجانب الفوز بالبطولات العشر التالية، مع تفوق واضح للمدربين الأجانب، بواقع ثمانية ألقاب مقابل لقبين للمدربين الوطنيين، من بينهم لقب النسخة الماضية، التي استضافتها أستراليا عام 2015، وفاز بها المنتخب الأسترالي بقيادة مديره الفني الوطني آنجي بوستيكوجلو.

والقائمة التالية، توضح أسماء المدربين الفائزين باللقب في النسخ الـ16 الماضية، والدولة الفائزة:

1956 : كوريا الجنوبية- لي يو هيونج.

1960 : كوريا الجنوبية- وي هاي ديوك وكيم يونج سيك.

1968 : إيران- محمود باياتي.

1972 : إيران- محمد رانجبار.

1976 : إيران- حشمت موهاجيراني.

1980: الكويت- البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا.

1984 : السعودية- خليل زياني.

1988 : السعودية- البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا.

1992 : اليابان- الهولندي هانز أوفت.

1996 : السعودية- البرتغالي نيلو فينجادا.

2000 : اليابان- الفرنسي فيليب تروسييه.

2004 : اليابان البرازيلي زيكو.

2007 : العراق- البرازيلي جورفان فييرا.

2011 : اليابان- الإيطالي ألبرتو زاكيروني.

2015 : أستراليا- آنجي بوستيكوجلو.