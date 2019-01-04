مان سيتي يُكبد ليفربول خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ضيق نادي مانشستر سيتي، الفارق مع المتصدر ليفربول بفوزه عليه 2-1 في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الستزنز بادروا في التسجيل أولاً عن طريق النجم أغويرو في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أدرك النجم البرازيلي فيرمينيو، التعادل للريدز في الدقيقة الـ 64، وبعدها بثمان دقائق أعاد النجم الألماني سانيه التقدم للسيتي.

وشهدت الدقائق المتبقية من اللقاء إهدار الكثير من الفرص من الطرفين، لكن النتيجة لم تتغير ليعلن حكم اللقاء انتهاء الوقت الأصلي بفوز السيتي 2-1.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 54 نقطة في المركز الأول.