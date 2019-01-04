البرتغالي رونالدو يتوج يجائزة غلوب سوكر لعام 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب لعام 2018 في حفل جوائز "غلوب سوكر"، الذي أقيم في دبي، وأضاف إليها جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور.

وتفوق البرتغالي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، على الفرنسيين أنطوان غريزمان "أتلتيكو مدريد الإسباني"، وكيليان مبابي "باريس سان جرمان"، المتوجَين مع منتخب بلادهما بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

وهي المرة الخامسة والثالثة توالياً التي ينال فيها رونالدو جائزة "غلوب سوكر" التي تقدم سنوياً بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين، ورابطة الأندية الأوروبية، بعد أعوام 2011 و2014 و2017.

كما نال رونالدو جائزة أفضل هدف، وذلك عن مقصيته الرائعة لصالح فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي اعتبره العديد من النقاد من الأجمل في تاريخ المسابقة.

ونال الفرنسي ديدييه ديشان، جائزة أفضل مدرب بعدما قاد منتخب بلاده الى لقبه الثاني في كأس العالم، بتتويجه في مونديال روسيا بعد فوزه بالمباراة النهائية على المنتخب الكرواتي 4-2.

كما اختير أتلتيكو مدريد الإسباني الفائز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، كأفضل نادٍ متقدماً على غريمه ريال مدريد المتوج بلقب دوري الأبطال لثلاثة مواسم توالياً، وكرّم حفل الجوائز المهاجم البرازيلي السابق رونالدو على مسيرته الكروية، بينما واصل البرتغالي منديش احتكار جائزة أفضل وكيل أعمال بنيلها للمرة الثامنة.