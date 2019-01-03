خلفاً للمدرب باروس شيلوتو

بوكا جونيورز يتعاقد مع المدرب غوستافو ألفارو

  • الخميس 03, يناير 2019 في 6:33 م
  • غوستافو ألفارو
    غوستافو ألفارو
قدّم فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني إلى أجهزة الإعلام مدربه الجديد، غوستافو ألفارو، الذي تولى المنصب خلفاً للمدرب السابق، غويرمو باروس شيلوتو، الذي إنتقل إلى أميركا لتدريب فريق لوس أنجلوس غالاكسي.
الشارقة 24 - أسعد خليل : 

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم تعيين غوستافو ألفارو مدرباً جديداً له خلفاً لغييرمو باروس شيلوتو الذي ترك الفريق بعد خسارته نهائي كأس ليبرتادوريس أمام غريمه التقليدي ريفر بلايت الشهر الماضي.
 
واعتبر رئيس بوكا جونيورز دانيال أنجليسي أن ألفارو يتمتع بـ "القدرة والاحتراف لتولي المهمة".
 
أما ألفارو البالغ من العمر 56 عاماً الذي ترك نادي هوراكان في بوينس ايرس، فأكد أنه يشعر "بمزيج من الفخر والتحدي، لم يكن القرار سهلاً لأنني كنت حائراً".
 
وأتى الإعلان عن تعيين ألفارو، بعد ساعات من إعلان تعاقد غييرمو باروس شيلوتو مع نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، بعدما قاد الفريق الأرجنتيني إلى لقبين توالياً في الدوري المحلي.