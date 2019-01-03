بوكا جونيورز يتعاقد مع المدرب غوستافو ألفارو

الشارقة 24 - أسعد خليل :





أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم تعيين غوستافو ألفارو مدرباً جديداً له خلفاً لغييرمو باروس شيلوتو الذي ترك الفريق بعد خسارته نهائي كأس ليبرتادوريس أمام غريمه التقليدي ريفر بلايت الشهر الماضي.

واعتبر رئيس بوكا جونيورز دانيال أنجليسي أن ألفارو يتمتع بـ "القدرة والاحتراف لتولي المهمة".

أما ألفارو البالغ من العمر 56 عاماً الذي ترك نادي هوراكان في بوينس ايرس، فأكد أنه يشعر "بمزيج من الفخر والتحدي، لم يكن القرار سهلاً لأنني كنت حائراً".

وأتى الإعلان عن تعيين ألفارو، بعد ساعات من إعلان تعاقد غييرمو باروس شيلوتو مع نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، بعدما قاد الفريق الأرجنتيني إلى لقبين توالياً في الدوري المحلي.