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النجم جيانو ينضم لمنتخب أستراليا في كأس آسيا

  • الخميس 03, يناير 2019 في 5:56 م
  • ابوستولوس جيانو
    ابوستولوس جيانو
قام منتخب أستراليا لكرة القدم بضم ابوستولوس جيانو مهاجم أيك لارناكا إلى صفوف الفريق للمشاركة بفعاليات كأس آسيا في الإمارات العربية المتحدة والتي تنطلق السبت المقبل.
الشارقة 24 - أسعد خليل: 
 
انضم ابوستولوس جيانو مهاجم أيك لارناكا إلى صفوف المنتخب الأسترالي لكرة القدم خلال فعاليات كأس آسيا في الإمارات.
 
وجاء انضمام جيانو 28 عاماً إلى صفوف منتخب أستراليا لتعويض غياب مارتين بويلي عن البطولة بسبب الإصابة في الركبة. 
 
ويستهل منتخب أستراليا مشواره في البطولة القارية بمواجهة الأردن في مدينة العين يوم الأحد المقبل.
 
وشارك جيانو في ست مباريات مع منتخب أستراليا وسجل هدفه الدولي الأول في اكتوبر الماضي خلال المباراة الودية أمام الكويت.
 
ويلعب منتخب أستراليا حامل اللقب ضمن المجموعة الثانية بكأس آسيا إلى جوار الأردن وفلسطين وسوريا.