منتخب تركمانستان يسعى لترك بصمة قوية كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





رغم تأهله بجدارة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 بالإمارات، لن يكون خروج منتخب تركمانستان من الدور الأول "دور المجموعات" مفاجأة بقدر ما سيكون تأهله للدور الثاني "دور الـ 16"، للبطولة هو المفاجأة.

وبعد 15 عاماً من مشاركته الوحيدة السابقة، يعود منتخب تركمانستان "محاربو كاراكوم" للمشاركة في البطولة القارية بنفس الطموح إلى حد كبير، حيث يركز الفريق على التمثيل المشرف في هذه البطولة في ظل الترشيحات القوية التي تضع الفريق ضمن المنتخبات المرشحة بقوة للخروج المبكر من البطولة.

ويحتل منتخب تركمانستان المركز قبل الأخير من بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة على مستوى التصنيف العالمي لهذه المنتخبات حيث يحتل المركز 127 عالمياً، ولا يتفوق إلا على نظيره اليمني "المركز 135 عالمياً" من بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية.

ولذا، يدرك منتخب تركمانستان مدى صعوبة موقفه في النسخة السابعة عشر من البطولة القارية، والتي تستضيفها الإمارات من الخامس من يناير الحالي وحتى أول فبراير المقبل.

ويضاعف من صعوبة المهمة على الفريق، أن منافسيه الثلاثة في المجموعة يفوقونه كثيراً من حيث الخبرة والإمكانيات، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السادسة مع منتخبات اليابان الفائز باللقب 4 مرات سابقة "رقم قياسي" وأوزبكستان وعمان.

ولذا، سيكون تركيز الفريق منصباً على تفجير مفاجأة في البطولة أو على الأقل حصد أي نقطة في مبارياته الثلاث بالمجموعة لمعادلة ما تحقق في مشاركته الأولى عام 2004.

ولا تقتصر صعوبة الموقف على الفريق في قوة مجموعته بالنهائيات، وإنما على ضربة البداية القوية التي تنتظره في الإمارات حيث يستهل الفريق مسيرته في البطولة بأصعب مواجهة ممكنة أمام المنتخب الياباني أحد المرشحين للقب.

وكان منتخب تركمانستان شق طريقه بنجاح في التصفيات، وإن فشل في الوصول لمرحلة التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.

وخلال الدور الثاني من التصفيات، احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف نظيره العماني الذي يلتقيه في النهائيات أيضاً، وحقق الفريق الفوز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وخسر 3 مباريات، كما سجل لاعبوه 10 أهداف واهتزت شباك الفريق 11 مرة، ما يعني أن الفريق يتمتع باتزان بين الناحيتين الدفاعية والهجومية، وهو ما ظهر في المرحلة الثالثة من التصفيات أيضاً، والتي حل فيها الفريق بالمركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد عشر نقاط، وبفارق 3 نقاط خلف نظيره البحريني كما سجل لاعبوه 9 أهداف واهتزت شباك الفريق عشر مرات.

ويخوض الفريق فعاليات كأس آسيا بقيادة المدرب الوطني يازجولي هوجاجيلدييف الذي يعتمد بشكل كبير على لاعبي فريق ألتين أساير التركماني، حيث تضم قائمة المنتخب 11 من لاعبي هذا الفريق بينما ينشط معظم اللاعبين الـ 12 الآخرين بالقائمة في أندية أخرى بتركمانستان، وتضم القائمة عدداً قليلاً للغاية من المحترفين بالخارج.