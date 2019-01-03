اليونايتد يواصل حصد الانتصارات وتعادل مخيب للآمال لتشلسي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





ابتعد تشيلسي خطوة جديدة عن صراع المنافسة على صدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما تعادل سلبياً مع ضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وظل تشيلسي، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، في المركز الرابع برصيد 44، متأخراً بفارق عشر نقاط عن الصدارة التي يحتلها ليفربول، الذي يحل ضيفاً اليوم الخميس على مانشستر سيتي في المرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر الثامن من القاع.

وعجز تشيلسي عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى نجومه في إضاعة الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة.

مانشستر يونايتد يحقق الفوز رابع توالياً:

من جانبه، واصل مانشستر يونايتد صحوته في البطولة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه نيوكاسل.

وارتفع رصيد يونايتد، الذي حافظ على نتائجه اللافتة تحت قيادة مدربه النرويج أولي جونار سولشاير، الذي تولى المسؤولية خلفاً للمدرب البرتغالي المقال جوزيه مورينيو، إلى 38 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد نيوكاسل، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي بالبطولة عند 18 نقطة في المركز الـ 15.

وافتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل ليونايتد في الدقيقة 64، بعد دقيقة واحدة من نزوله إلى ملعب المباراة، فيما تكفل ماركوس راشفورد بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبات سولشاير على موعد مع التاريخ، بعدما أصبح ثاني مدرب في التاريخ يفوز في أول 4 مباريات يخوضها مع مانشستر يونايتد بعد السير مات باسبي.

وحقق الشياطين الحمر الفوز في أول 3 مباريات خاضها الفريق تحت قيادة سولشاير، الذي تولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

بورنموث يتعادل مع واتفورد:

وعلى ملعب (فتنس فيرست)، فرض التعادل الإيجابي 3 / 3 نفسه على لقاء بورنموث مع ضيفه واتفورد.

وارتفع رصيد بورنموث إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين رفع واتفورد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

وانطلقت المباراة بعد تأجيل إجباري لمدة 15 دقيقة، وذلك بسبب اشتعال حريق في المدرج الشرقي للملعب، ليتم استدعاء سيارات المطافئ التي تمكنت من السيطرة سريعا على الحريق، الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.