نسخة متجددة من بطولة كأس آسيا 2019

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تقام فعاليات بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، على ثمانية إستادات، موزعة بأربع مدن إماراتية، هي أبوظبي ودبي والعين والشارقة.

وتشهد هذه النسخة من البطولة الآسيوية، مشاركة 24 منتخباً في النهائيات للمرة الأولى، بعد تمديد حجم البطولة من 16 منتخباً.

وتنطلق فعاليات هذه النسخة في الخامس من يناير، بالمباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي الإمارات والبحرين، على إستاد "مدينة زايد الرياضية" بأبوظبي، ويسدل الستار على فعاليات البطولة بالمباراة النهائية، على نفس الإستاد في الأول من فبراير المقبل.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة الآسيوية في هونج كونج، عام 1956 فيما ستكون النسخة المرتقبة بالإمارات هي السابعة عشرة في تاريخ البطولة.

ويتأهل الفائز بلقب هذه النسخة تلقائياً إلى بطولة كأس القارات 2021.

وتستضيف الإمارات فعاليات البطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث سبق لها استضافة نسخة 1996.

ولم يسبق للمنتخب الإماراتي الفوز باللقب الآسيوي، لكنه حل ثانياً في النسخة التي استضافتها بلاده عام 1996، كما احتل المركز الثالث في النسخة الماضية، التي استضافتها أستراليا عام 2015.

وفي نهاية فعاليات الدور الأول للبطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الستة، إلى الدور الثاني "دور الستة عشر"، ويرافقهم أفضل أربعة منتخبات من المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، في المجموعات الست.

وتقام فعاليات الدور الثاني "دور الستة عشر" من 20 إلى 22 يناير الجاري فيما تقام فعاليات دور الثمانية، في 24-25 من الشهر نفسه، وفعاليات المربع الذهبي في يومي 28-29 من الشهر نفسه.

وكان المنتخب الأسترالي توج بلقب النسخة الماضية في أستراليا بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية 2 - 1 في المباراة النهائية التي امتدت لوقت إضافي.