تنطلق 5 يناير

أبرز ملامح منتخب اليابان المشارك في بطولة كأس آسيا

  • الأربعاء 02, يناير 2019 في 10:20 م
يستعد منتخب اليابان، للمشاركة في بطولة كأس آسيا، التي تنطلق في الـ 5 من يناير المقبل، فما هي أهم ملامح منتخب محاربو الساموراي.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
منتخب اليابان في سطور
 
اللقب: محاربو الساموراي.
 
تأسيس الاتحاد الياباني لكرة القدم: عام 1921.
 
الانضمام للفيفا: عام 1929 .
 
التصنيف الحالي: الثالث آسيوياً والـ 50 عالمياً.
 
أفضل مركز في تصنيف الفيفا: الـ 9 في فبراير 1998.
 
أسوأ مركز في التصنيف: الـ 62 في ديسمبر 1992.
 
مشاركاته السابقة في كأس آسيا: ثماني مرات في أعوام 1988 و1992 و1996 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015.
 
أفضل نتيجة في كأس آسيا: الفوز باللقب أربع مرات في أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.
 
إحصائيات الفريق في كأس آسيا: خاض 41 مباراة فاز في 24 منها وتعادل في 12 وخسر خمس مباريات وسجل 80 هدفاً ودخل مرماه 38 هدفاً.
 
مشاركاته السابقة في كؤوس العالم: ست مرات أعوام 1998 و2002 و2006 و2010 و2014 و2018.
 
أفضل نتيجة في كؤوس العالم: دور الستة عشر في 2002 و2010 و2018.
 
إنجازات أخرى: المركز الثاني بكأس القارات عام 2001.
 
تاريخ التأهل لكأس آسيا: 24 مارس 2016.
 
المدير الفني: المدرب الوطني هاجيمي مورياسو.
 
قائد الفريق: مايا يوشيدا.