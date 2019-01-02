أبرز ملامح منتخب اليابان المشارك في بطولة كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:
منتخب اليابان في سطور
اللقب: محاربو الساموراي.
تأسيس الاتحاد الياباني لكرة القدم: عام 1921.
الانضمام للفيفا: عام 1929 .
التصنيف الحالي: الثالث آسيوياً والـ 50 عالمياً.
أفضل مركز في تصنيف الفيفا: الـ 9 في فبراير 1998.
أسوأ مركز في التصنيف: الـ 62 في ديسمبر 1992.
مشاركاته السابقة في كأس آسيا: ثماني مرات في أعوام 1988 و1992 و1996 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015.
أفضل نتيجة في كأس آسيا: الفوز باللقب أربع مرات في أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.
إحصائيات الفريق في كأس آسيا: خاض 41 مباراة فاز في 24 منها وتعادل في 12 وخسر خمس مباريات وسجل 80 هدفاً ودخل مرماه 38 هدفاً.
مشاركاته السابقة في كؤوس العالم: ست مرات أعوام 1998 و2002 و2006 و2010 و2014 و2018.
أفضل نتيجة في كؤوس العالم: دور الستة عشر في 2002 و2010 و2018.
إنجازات أخرى: المركز الثاني بكأس القارات عام 2001.
تاريخ التأهل لكأس آسيا: 24 مارس 2016.
المدير الفني: المدرب الوطني هاجيمي مورياسو.
قائد الفريق: مايا يوشيدا.