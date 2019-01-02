اليابان تتطلع لتحقيق اللقب الآسيوي الخامس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد الأداء الراقي الذي قدمه الفريق في مشاركته ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، يطمح المنتخب الياباني "محاربو الساموراي" إلى استعادة عرشهم القاري من خلال بطولة كأس آسيا، المقررة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تنطلق في الخامس من يناير الجاري.

وتغلب المنتخب الياباني على مشكلة تغيير القيادة الفنية للفريق قبل أسابيع قليلة على بطولة كأس العالم، بإسناد المهمة للمدرب الوطني أكيرا نيشينو، بدلاً من البوسني وحيد خليلودزيتش، واجتاز الفريق الدور الأول "دور المجموعات" بالمونديال الروسي.

واستهل المنتخب الياباني مسيرته في المونديال الروسي، بفوز ثمين للغاية 2 - 1 على نظيره الكولومبي، ثم تعادل مع نظيره السنغالي، قبل أن يخسر المباراة الأخيرة، في مجموعته أمام المنتخب البولندي.

وواصل الفريق عروضه القوية في دور الستة عشر للبطولة، ولكنه خسر 2 - 3 أمام المنتخب البلجيكي القوي، الذي كان مرشحاً للفوز باللقب العالمي في هذه النسخة، وودع البطولة من المربع الذهبي.

وبعيداً عن مباريات الفريق في كأس العالم بروسيا، خاض الساموراي الياباني عشر مباريات ودية دولية، خلال عام 2018 فاز في خمس منها، من بينها الفوز على منتخب أوروجواي العنيد 4 - 3 وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاث مباريات، علماً بأنه لم يتعرض لأي خسارة في المباريات التي خاضها بعد المونديال الروسي.

ورغم مشاركته المتأخرة في بطولات كأس آسيا، والتي كان أولها في النسخة التاسعة للبطولة عام 1988، ترك المنتخب الياباني بصمة سريعة في تاريخ البطولة، وأحرز اللقب القاري أربع مرات في ثماني مشاركات له فقط.

وقبل ثماني سنوات، توج المنتخب الياباني بلقبه الرابع، لينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، متفوقاً على نظيريه الإيراني والسعودي، اللذين توج كل منهما باللقب ثلاث مرات، ليصبح محاربو الساموراي هم الأكثر نجاحاً في البطولة الآسيوية.

ولم يقدم المنتخب الياباني العروض المتوقعة منه في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، وخرج من الدور الأول للبطولة صفر اليدين ثم سقط مبكراً في رحلة الدفاع عن اللقب الآسيوي وخرج من دور الثمانية في نسخة 2015 بأستراليا.

ولكن الأداء القوي واجتياز الدور الأول بمونديال 2018 في روسيا ضاعف من حجم الترشيحات والتوقعات التي ترافق محاربي الساموراي في رحلتهم إلى الإمارات لاستعادة اللقب الآسيوي خلال النسخة السابعة عشرة التي تستضيفها الإمارات من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير المقبل.

وبعد أربع سنوات من خسارة اللقب القاري، ما زال المنتخب الياباني مرشحاً بقوة للفوز بلقب البطولة وتعزيز رقمه القياسي بإحراز لقب البطولة الخامس في تسع مشاركات فقط.

ويدين المنتخب الياباني بفضل كبير في تطور مستواه إلى احتراف العديد من لاعبيه في أوروبا، وخاصة في ألمانيا لكن الفريق الحالي يعتمد على مزيج من اللاعبين، الذين ينشطون في الدوري المحلي واللاعبين الذين ينشطون في بطولات دوري مختلفة، بأوروبا مثل البرتغال وهولندا، وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا.

كما يمزج الفريق بين عدد من العناصر الشابة، التي أثبتت كفاءتها في الآونة الأخيرة، واللاعبين أصحاب الخبرة العريضة، مثل يوتو ناجاتومو، مدافع جالطة سراي التركي، ومايا يوشيدا مدافع ساوثهمبتون الإنجليزي، بعدما شهدت الفترة الماضية ابتعاد العديد من الوجوه المخضرمة والقديمة، التي صالت وجالت في صفوف الفريق، مثل شنجي أوكازاكي وماكوتو هاسيبي.

ومثلما كان الحال في المونديال الروسي، سيخوض المنتخب الياباني فعاليات كأس آسيا 2019، تحت قيادة مدرب وطني هو هاجيمي مورياسو، الذي كان مساعداً لأكيرا نيشينو خلال المونديال الروسي وجرى تصعيده إلى منصب المدير الفني، بعد استقالة نيشينو عقب انتهاء المونديال.

ورغم وقوعه في المجموعة السادسة متوسطة المستوى، بنهائيات كأس آسيا، يواجه المنتخب الياباني المجهول في بداية رحلته بالبطولة، حيث يلتقي منتخب تركمانستان الذي يخوض البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه، وهي الأولى منذ عام 2004 .

ويلتقي المنتخب الياباني بعدها منتخبي عمان وأوزبكستان، لتتدرج مواجهات الفريق في هذه المجموعة، من حيث مستوى المنافسين تصاعدياً.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الياباني كان من أوائل المنتخبات التي ضمنت التأهل لهذه النسخة بالبطولة الآسيوية، حيث حجز بطاقة التأهل بعد الجزء الأول من التصفيات المشتركة، المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 .

وخلال مسيرته بهذه المرحلة من التصفيات، حقق الفريق سبعة انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما لم تهتز شباك الفريق بأي هدف.