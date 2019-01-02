مان سيتي لإيقاف قطار ليفربول في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

رغم أن اعتلاء منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سيكون في مايو المقبل، فإنه من المتوقع أن ينكشف المزيد من ملامح الطريق نحو المنصة، عبر مباراة القمة التي تجمع بين مانشستر سيتي حامل اللقب، وضيفه ليفربول المتصدر، الخميس في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى الفوز بملعبه "الاتحاد"، من أجل تقليص الفارق، والدخول في إطار الصراع بقوة مع ليفربول، بينما يأمل الأخير في انتزاع النقاط الثلاث، لتعزيز تربعه على القمة والتقدم بثبات نحو منصة التتويج.

ويحتل ليفربول، الذي يدربه المدير الفني يورجن كلوب، الصدارة برصيد 54 نقطة، وبفارق سبع نقاط أمام السيتي، صاحب المركز الثالث، وست نقاط أمام توتنهام صاحب المركز الثاني.

وفي حالة تحقيق الفوز في مباراة الغد، سيوسع ليفربول الفارق بذلك إلى تسع نقاط أمام توتنهام، وعشر نقاط أمام السيتي، وهو ما سيخفف الضغوط عليه بشكل كبير، في بقية مشواره بالموسم.

ويخوض ليفربول، الذي لم يتلق أي هزيمة في الموسم الحالي للدوري، مباراة الغد بعد تسعة انتصارات متتالية، كما يتمتع بالثقة إثر تفوقه على السيتي، في فارق الأهداف، خلال المراحل العشرين الأولى.

ويتطلع ليفربول إلى مواصلة المشوار، حتى اعتلاء منصة التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى، منذ عام 1990 .

وأكد كلوب على أن الفريق يركز في كل مباراة على حدة، لكن تصريحات جوسيب جوارديلا المدير الفني لمانشستر سيتي، ربما شكلت ضغوطاً على ليفربول قبل مواجهة الغد.