إنفانتينو: ندرس زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022 إلى 48 منتخباً

الشارقة 24 - أسعد خليل:

في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر دبي الرياضي الدولي بالإمارات، أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الفيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 إلى 48 منتخباً، مع إمكانية استضافة بعض دول الخليج لبعض مباريات البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال حضوره جلسات مؤتمر دبي الدولي الرياضي، الذي انعقد اليوم في منتجع مدينة جميرا تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد"، "سنحاول أن نحصل على موافقة الدول الخليجية المجاورة لقطر لاستضافة عدد من مباريات مونديال 2022، إذا حصلنا على الموافقة سنعتمد قرار مشاركة 48 منتخباً، وإذا لم نتوصل إلى قرار في هذا الخصوص، سيبقى الوضع على ما هو عليه، وسيقام المونديال بمشاركة 32 منتخباً".