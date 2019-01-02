فالفيردي يجهل مصيره مع نادي برشلونة الإسباني

الشارقة 24 – اسعد خليل:





أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أنه يجهل إذا ما كان سيستمر في قيادة الفريق الكاتالوني خلال الموسم المقبل أم لا، مؤكداً أنه لا يفكر مطلقاً على المدى البعيد، في الوقت الذي يعتقد فيه أن حتى التفكير لمدة شهرين قادمين في كرة القدم يعتبر "فترة طويلة للغاية".

وينتهي عقد المدرب الباسكي مع البلاوغرانا في يونيو المقبل، مع إمكانية تمديده لعام آخر في حال لم يقدم أي من الطرفين على إنهائه قبل بداية مايو المقبل.

وقال فالفيردي في تصريحات لقناة النادي التليفزيونية: "حسناً.. لا.. كرة القدم بها كل شيء، من يدري؟ لا أفكر مطلقاً على المدى البعيد، أو لفترة طويلة، لأن لا أحد يعلم إذا كان شهران وقتاً طويلاً بالنسبة لنا".

وأقر مدرب البرسا بأن الجميع يكون سعيداً عندما يفوز الفريق، وفي حالة الخسارة فالأنظار كلها تتجه لمدرب الفريق، ولهذا فهم يركزون على تحقيق الأهداف التي وضعوها ليقيموا كيف كانت الأمور، حينئذ "سنرى".

كما أكد بأنه تعلم أشياء كثيرة داخل برشلونة خلال العام ونصف الماضيين.