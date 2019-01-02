أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعاد فريق أرسنال توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واكتسح ضيفه فولهام 4/1 في المرحلة الـ 21 من المسابقة.

فعلى استاد الإمارات استعاد أرسنال توازنه بعد هزيمته الموجعة على ملعب ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف يوم السبت الماضي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف حمل توقيع السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 25.

وبعد مرور عشر دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني لأرسنال ولكن الفرنسي أبو بكر كامارا رد بهدف لفولهام في الدقيقة 69.

وتكفل آرون رامسي بالهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 79 قبل أن يختتم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج التسجيل في الدقيقة 82.

وانفرد أوباميانج بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفاً متفوقاً بفارق هدف واحد عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام.

ورفع هذا الفوز رصيد أرسنال إلى 41 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فولهام عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.