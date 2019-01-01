ماذا ينتظر عشاق الرياضة في عام 2019؟

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يشهد عام 2019، عدداً من بطولات العالم في كرة القدم، ورياضات أخرى، كما يشهد العديد من التصفيات والبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المرتقبة "طوكيو 2020".

وفي السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث التي يشهدها عام 2019:

بطولة كأس آسيا لكرة القدم:

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، أولى البطولات الكروية الكبيرة في هذا العام، وهي بطولة كأس آسيا، التي تشهد هذه المرة مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى بدلاً من 16 منتخباً في الماضي.

ويحمل المنتخب الأسترالي لقب البطولة، حيث توج بلقب النسخة الماضية، على أرضه في مطلع عام 2015.

والبطولة هي الأولى من بين عدة بطولات قارية لكرة القدم تقام في 2019، حيث تليها في منتصف العام، فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، والتي تتصارع على استضافتها مصر وجنوب إفريقيا، بعد سحب حق الاستضافة من الكاميرون.

بطولات قارية أخرى:

كما تقام في منتصف العام الجاري، بطولتا كأس أمم أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" بالبرازيل من 14 يونيو إلى السابع من يوليو المقبلين، والكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف "أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي"، من 15 يونيو إلى السابع من يوليو المقبلين، وتقام فعالياتها في الولايات المتحدة وكوستاريكا.

كما سيشهد هذا العام، تتويج أول بطل لدوري أمم أوروبا، حيث يقام نهائي البطولة في التاسع من يونيو المقبل، بالبرتغال.

وإضافة لهذه البطولات القارية، تقام فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، من السابع من يونيو إلى السابع من يوليو المقبلين، في فرنسا.

بطولة كأس العالم لكرة اليد (10-27 يناير)

تستضيف ألمانيا والدنمارك، فعاليات البطولة، في خمس مدن، على أن يقام النهائي بمدينة هيرنينج الدنماركية.

وتشارك الكوريتان الشمالية والجنوبية بفريق موحد في هذه البطولة، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، ويحمل المنتخب الفرنسي لقب البطولة.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (من 14 إلى 27 يناير):

بطولة أستراليا المفتوحة، هي أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم، ويحمل لقبها على مستوى الرجال، السويسري روجيه فيدرر، وعلى مستوى السيدات كارولين فوزنياكي.

أما بطولات "غراند سلام" الثلاث الأخرى فهي، فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، فتقام من 27 مايو إلى التاسع من يونيو المقبلين، وإنجلترا المفتوحة "ويمبلدون"، من أول إلى 14 يوليو المقبل، وأميركا المفتوحة "فلاشينج ميدوز"، من 26 أغسطس إلى الثامن من سبتمبر المقبلين.

ويختتم موسم التنس، بنهائي بطولة كأس ديفيز، التي تقام هذا العام بنظام جديد، وبمشاركة 18 فريقاً.

وتقام فعاليات النهائي من 18 إلى 24 نوفمبر المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد.

بطولات العالم للألعاب الشتوية (فبراير ومارس):

يشهد شهرا فبراير ومارس 2019، العديد من بطولات العالم للألعاب الشتوية، ومنها بطولة العالم للتزلج الألبي من الخامس إلى 17 فبراير المقبل بمدينة آري السويدية، وبطولة العالم للتزلج الشمالي، من 19 فبراير إلى الثالث من مارس المقبلين، بمدينة سيفيلد النمساوية، وبطولة العالم للبياثلون من السابع إلى 17 مارس المقبل، بمدينة أوسترسوند السويدية .

وتشهد بطولة العالم للتزلج الألبي بمدينة آري، المشاركة الأخيرة للمتزلجة الأميركية الشهيرة ليندساي فون، في هذه البطولة، حيث تعتزم الاعتزال في ديسمبر 2019.

بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 (17 مارس إلى 1 ديسمبر):

يأمل السائق البريطاني لويس هاميلتون، في الفوز بلقب البطولة للموسم الثالث على التوالي، وللمرة السادسة في مسيرته الرياضية، ليقترب من معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة، والمسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، برصيد سبعة ألقاب.

وفي المقابل، يأمل الألماني سيباستيان فيتيل المنافس الرئيس لهاميلتون وسائق فريق فيراري، في الفوز بلقبه الأول مع فيراري، الذي يخوض معه البطولة للموسم الخامس على التوالي.

وكان شوماخر، قد استغرق خمس سنوات أيضاً، ليفوز بأول ألقابه مع فيراري.

وتفتتح فعاليات الموسم الجديد للبطولة، بسباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن، فيما يسدل الستار على فعاليات البطولة بسباق جائزة أبوظبي الكبرى.

ويشهد الموسم الجديد 21 سباقاً، ضمن فعاليات البطولة، مثلما كان الحال في الموسم الماضي.

بطولة أساتذة الغولف (11 إلى 14 إبريل):

تقام بطولة أساتذة الغولف في أوغوستا عادة، في بداية البطولات الكبيرة للغولف سنوياً، ويحمل باتريك ريد لقب البطولة.

بطولة العالم للألعاب المائية (12 إلى 28 يوليو):

يتنافس أبرز نجوم العالم في السباحة والألعاب المائية، ببطولة العالم التي تستضيفها مدينة جوانجيو، في كوريا الجنوبية.

وينتظر أن تكون السباحة الأميركية كاتي ليديكي، والسباحة المجرية كاتينكا هوزو، والسباح البريطاني آدم بيتي، من أكثر نجوم البطولة جذباً للأضواء.

كأس العالم للرغبي (20 سبتمبر إلى 2 نوفمبر):

تقام بطولة كأس العالم للرغبي في القارة الآسيوية للمرة الأولى، حيث تستضيف فعالياتها 12 مدينة يابانية، ويحمل المنتخب النيوزيلندي لقب البطولة.

كما تقام بطولة العالم لألعاب القوى خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين.