المصري صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القائمة النهائية للمرشحين لجائزته السنوية لأفضل لاعب، والتي ضمت المصري محمد صلاح حامل جائزة العام الماضي، والسنغالي ساديو مانيه زميله في ليفربول الإنجليزي، وبيار-إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال.

ونشر الاتحاد، القائمة النهائية على موقعه الإلكتروني، يوم الثلاثاء، قبل أسبوع من حفل منح الجائزة، الذي يقام في العاصمة السنغالية دكار، في الثامن من يناير الجاري.

وستكون المنافسة على أشدها، بين صلاح أفضل لاعب إفريقي 2017، وأوباميانغ الذي نال الجائزة عام 2015، ومانيه الباحث عن تتويجه الأول.

ويعد الثلاثة هذا الموسم، من أفضل اللاعبين، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم صلاح ومانيه، بشكل كبير في تصدر فريقهما، ترتيب الدوري، بعد 20 مرحلة بفارق سبع نقاط، عن مانشستر سيتي حامل اللقب، إذ سجل صلاح 13 هدفاً، وأضاف مانيه 8، من أصل 48 هدفاً لليفربول في الدوري.

وكان صلاح "26 عاماً"، قد توج العام الماضي هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز مع 32 هدفاً، وساهم ومانيه في بلوغ فريقهما نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ريال مدريد،1-3.

وأصبح صلاح، العام الماضي، أول مصري ينال هذه الجائزة، منذ بدء منحها عام 1992، ويتطلع لإحرازها للعام الثاني توالياً، ليعادل الإنجاز الذي حققه السنغالي الحاجي ضيوف "2001 و2002"، والكاميروني صامويل إيتو "2003 و2004"، والعاجي يايا توريه "2011 و2012".