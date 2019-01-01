هيوستن روكيتس يتخطى جرايزلز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل جيمس هاردين تألقه في صفوف هيوستن روكيتس وقاد الفريق للفوز على ممفيس جرايزلز 113 / 101، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل هاردين 43 نقطة لتكون المباراة الرابعة على التوالي التي يكسر فيها حاجز الـ 40 نقطة محققاً بهذا رقماً قياسياً جديداً للاعبي هيوستن روكيتس.

وواصل هاردين انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي، علماً بأن رصيده لم يقل عن 30 نقطة في أي من المباريات العشر الأخيرة له مع الفريق ليبلغ متوسط تسجيله نحو 36 نقطة في المباريات التي خاضها على مدار شهر ديسمبر المنقضي، و33 نقطة للمباراة الواحدة منذ بداية الموسم.

كما شهدت المباراة عشر متابعات و13 تمريرة حاسمة لهاردين الذي قاد الفريق للفوز الثمين، وهو الفوز الحادي والعشرون مقابل 15 هزيمة للفريق في الموسم الحالي حتى الآن.

وفي المقابل، مني ممفيس جرايزلز بالهزيمة الثامنة عشر له مقابل 18 انتصاراً في الموسم الحالي.

وسجل النجم الكبير راسل ويستبروك 32 نقطة و11 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز الكبير 122 / 102 على دالاس مافريكس.

وثأر الفريق سريعاً بهذا الفوز لهزيمته أمام مافريكس يوم الأحد الماضي كما حقق الفريق الفوز الـ 23 مقابل 13 هزيمة له في الموسم الحالي حتى الآن، فيما مني مافريكس بالهزيمة التاسعة عشر له مقابل 17 انتصاراً في الموسم الحالي.

وفي باقي المباريات، فاز إنديانا بيسرز على أتلانتا هوكس 116 / 108 وشارلوت هورنيتس على أورلاندو ماجيك 125 / 100 وسان أنطونيو سبيرز على بوسطن سلتيكس 120 / 111، ونيو أورليانز بيليكانز على مينيسوتا تيمبروولفز 123 / 114 وجولدين ستيت واريورز على مضيفه فينيكس صنز 132 / 109.