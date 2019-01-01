تشلسي يعلن تخطي إيراداته حاجز 500 مليون دولار

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم أن إيراداته وصلت الى 443,4 مليون جنيه استرليني "562 مليون دولار" لموسم 2017-2018، وذلك بفضل عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وبيع بعض اللاعبين.

وأشار النادي اللندني المملوك من الثري الروسي رومان أبراموفيتش، تحقيق أرباح وصلت إلى 62 مليون جنيه في الموسم الماضي.

وارتفع رقم أعمال النادي بنسبة 22,7 % في 2017-2018 مقارنة مع الموسم الذي سبقه، بفضل إيرادات وصلت إلى 113 مليون جنيه جراء بيع لاعبين، والمشاركة في دوري الأبطال "خرج الفريق من ثمن النهائي" التي درت على خزائن النادي بفضل النقل التلفزيوني، 47,1 مليون جنيه.

واستفاد النادي أيضاً من الصفقة الكبيرة التي وقعها مع شركة نايكي الأميركية للتجهيزات الرياضية، والتي تقدر قيمتها بـ 60 مليون جنيه سنوياً.

وتتضمن الإيرادات بيع مهاجم الفريق الإسباني دييغو كوستا إلى أتلتيكو مدريد، والصربي نيمانيا ماتيتش إلى مانشستر يونايتد والهولندي ناثان آكي إلى بورنموث، وانتقال الكولومبي خوان كوادرادو إلى يوفنتوس الإيطالي.