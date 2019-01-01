ريال يحتفل بالعام الجديد مع جماهيره

الشارقة 24 – رويترز:

احتفل ريال مدريد بطل كأس العالم للأندية لكرة القدم بالعام الجديد مع جماهيره بخوض تدريب مفتوح، بحضور الجماهير، الإثنين، شهدت أهدافاً رائعة وجواً من الإثارة.

وأسعد النادي الملكي جماهيره في 2018، بفوزه للمرة الثالثة على التوالي بلقب دوري أبطال أوروبا بالانتصار على ليفربول، وحقق إنجازاً آخر في العام نفسه بإحراز لقب كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

إلا أن 2018 كان عاماً صعباً على النادي أيضاً رغم تلك الإنجازات، بعد أن رحل عنه هدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، إضافةً إلى مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان الذي ترك الفريق بعد 3 مواسم متتالية من النجاح.

ووقع الاختيار على يولن لوبتيجي المدرب السابق للمنتخب الإسباني ليكون خليفة لزيدان، إلا أن سلسلة من النتائج السلبية أدت في النهاية إلى إقالته، ليتولى بعده المسؤولية لاعب خط الوسط السابق في الفريق الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني، برصيد 29 نقطة متأخراً بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.