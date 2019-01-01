النجم سمير نصري يعود للملاعب عبر بوابة ويستهام

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع الجناح الفرنسي سمير نصري حتى نهاية الموسم.

ويتضمن عقد نصري، اللاعب السابق لمانشستر سيتي وارسنال، بنداً يسمح بتجديد بقاءه في ويستهام لعام أخر.

ويحق لنصري الانتقال إلى ناديه الجديد بداية من اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة إيقافه 12 شهراً بسبب تناوله مادة محظورة عبر الوريد.

وأكد نصري للموقع الرسمي لويستهام: تختار نادياً ومشروعاً بسبب الطموح، واعتقد أن ويستهام لديه كل شيء ليكون أحد أكبر الأندية في لندن بالتأكيد.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مطلع أغسطس الماضي، تمديد فترة العقوبة الموقعة على نصري من 6 أشهر إلى 18 شهراً، على خلفية سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات.

وعوقب لاعب الوسط الفرنسي بالإيقاف بعد أن خضع في 2016 للعلاج بالمقويات عن طريق الوريد بعيادة في مدينة لوس أنجليس الأميركية، وهو ما يعد إجراءً محظوراً طبقاً لقواعد مكافحة المنشطات.

واتخذ اليويفا مطلع 2016 إجراء تأديبياً ضد نصري، ولكن اللاعب استأنف ضد القرار مطالباً اعتبار العلاج الذي خضع له إجراء استثنائياً، بيد أن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" لم تقتنع بحجج اللاعب.

وأنهى نصري، الذي لعب 41 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، ارتباطه مع نادي أنطاليا سبور التركي في يناير الماضي ولم يتعاقد مع أي نادي أخر حتى جاءت خطوة انتقاله لويستهام.

وقضى نصري أفضل فترات مسيرته بين صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة بين عامي 2011 و2017، التي غاب خلالها لمدة موسم واحد فقط عن الفريق وتحديداً في 2016 للانتقال إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة عندما وقعت عليه عقوبة الإيقاف.