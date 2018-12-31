مايويذر يجهز سريعاً على الياباني تينشين في نزال استعراضي للملاكمة

الشارقة 24 – رويترز:

عاد الأميركي فلويد مايويذر من الاعتزال لفترة قصيرة ليحقق انتصاراً مربحاً في مباراة استعراضية للملاكمة على لاعب الكيك بوكسينج الياباني تينشين نازوكاوا ليثبت أنه يبذل جهداً أكبر لزيادة رصيده المصرفي بدلاً من الاهتمام بسمعة الألعاب القتالية.

وطرح مايويذر منافسه الياباني البالغ عمره 20 عاماً، الذي لم يخسر خلال مسيرته في الكيك بوكسينج والفنون القتالية المختلطة، أرضاً ثلاث مرات خلال الجولة الأولى قبل أن يجهز عليه سريعاً.

وتصدر النزال فعاليات ليلة رأس السنة التي تروجها شركة ريزين، واحدة من أسرع المؤسسات الآسيوية نمواً في الترويج للفنون القتالية المختلطة، في قاعة سايتاما سوبر ارينا.

وكانت المباراة بالنسبة للملاكم الأميركي أكثر من كونها مباراة للترفيه وإمتاع الجماهير حيث ألمح مايويذر (41 عاماً) عبر حسابه على انستغرام أنه سيحصل على تسعة ملايين دولار مقابل مشاركته في النزال المكون من ثلاث جولات.

ولم تشهد المباراة وجود حكام ولا يعتمد بنتيجتها في المسيرة الاحترافية لأي من اللاعبين.

وأثار فوز مايويذر في أغسطس آب 2017 على الأيرلندي كونور مكجريجور بطل الفنون القتالية المختلطة تكهنات بشأن انتقاله إلى الفنون القتالية لكن المباراة التي نظمتها ريزين اقتصرت على اللكمات.