كوريا الشمالية يعتمد على حماس اللاعبين في كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ستظل دموع لاعبي منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم قبل مباراتهم الأولى في بطولة كأس العالم 2010، بجنوب أفريقيا حاضرة في أذهان الجميع رغم خسارتهم المباراة 1 / 2 أمام المنتخب البرازيلي العريق.

ولم تكن دموع اللاعبين خوفاً من مواجهة منتخب راقصي السامبا الذي عانى الأمرين لتحقيق الفوز في هذه المباراة، وإنما كانت نابعة من إحساس اللاعبين بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم ومن فرط إخلاصهم لمنتخب بلادهم مع بدء مشاركتهم في هذه البطولة العالمية التي خاضها الفريق للمرة الثانية في تاريخه.

ولكن هذا الإخلاص والحماس للفريق لم ينقذ المنتخب الكوري الشمالي من هزيمتين أخريين في المونديال عام 2010، حيث نال الفريق هزيمة قاسية صفر / 7 أمام المنتخب البرتغالي ثم اختتم مسيرته في الدور الأول والبطولة بالهزيمة صفر / 3 أمام المنتخب الإيفواري.

ولم يختلف الحال كثيراً في مشاركة الفريق في النسختين الماضيتين من بطولة كأس آسيا، حيث خرج صفر اليدين من الدور الأول في كليهما، وحصد نقطة واحدة فقط من تعادل واحد في نسخة 2011، فيما مني بـ 3 هزائم متتالية في نسخة 2015.

ولهذا، سيكون الفريق بحاجة إلى تحويل هذه المشاعر لطاقة إيجابية وأداء قوي في الملعب عندما يخوض فعاليات النسخة المرتقبة من بطولة كأس آسيا، والتي تستضيفها الإمارات من الخامس من يناير إلى أول فبراير المقبلين.

وقد تكون الفرصة سانحة هذه المرة ليجتاز الفريق دور المجموعات على الأقل، كأحد أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للبطولة.

وبخلاف المفاجأة التي حققها الفريق في مشاركته الأولى بكأس العالم في مونديال 1966، ببلوغ دور الثمانية للبطولة عندما خسر صفر / 3 أمام منتخب الاتحاد السوفيتي السابق، وتعادل 1 / 1 مع تشيلي وفاز على إيطاليا صفر / 1 قبل الخسارة من البرتغال 3 / 5 في دور الثمانية، لم يترك المنتخب الكوري الشمالي أي بصمة على الساحة العالمية رغم كونه أول فريق أسيوي يجتاز دور المجموعات في المونديال.

كما اقتصرت مشاركاته السابقة في بطولات كأس آسيا على أربع نسخ فقط وكانت أفضلها من حيث النتائج التي حققها في المشاركة الأولى، وذلك في عام 1980 عندما حصل على المركز الرابع في البطولة فيما خرج من الدور الأول في مشاركاته التالية في 1992 و2011 و2015.

ورغم مرور عقود طويلة على البطولتين، تمثل مشاركة الفريق في مونديال 1966 وكأس آسيا 1980 حافزاً كبيراً للفريق ومصدر إلهام يدفع اللاعبين إلى محاولة تكرار الإنجاز، لاسيما وأن الفريق كان على وشك الوصول للمباراة النهائية في البطولة القارية عام 1980، لكن شباكه استقبلت هدفين في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة ليخسر 1 / 2 بصعوبة أمام جاره الكوري الجنوبي في المربع الذهبي للبطولة.

ورغم طموحات المنتخب الكوري الشمالي، يواجه الفريق اختباراً صعباً للغاية في البطولة الأسيوية المرتقبة بالإمارات، حيث يستهل مسيرته في البطولة بمباراتين في غاية الصعوبة عندما يلتقي منتخبي السعودية وقطر قبل أن يختتم مسيرته في المجموعة الخامسة بالدور الأول بمواجهة المنتخب اللبناني.

لكن مشكلة الفريق لا تنحصر في قوة المواجهات التي تنتظره في البطولة الأسيوية وإنما تمتد إلى اعتماده بشكل تام على مجموعة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي والذين يفتقدون للخبرة المطلوبة في مواجهة عمالقة الكرة الأسيوية.