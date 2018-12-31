أبرز ملامح منتخب كوريا الشمالية المشارك في كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:
منتخب كوريا الشمالية في سطور:
لقب الفريق: تشوليما "الحصان المجنح".
تأسيس الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم: عام 1945.
الانضمام للفيفا: عام 1958.
التصنيف الحالي: المركز 18 أسيويا و109 عالمياً.
أفضل مركز في تصنيف الفيفا: 57 في نوفمبر 1993.
أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: 181 في نوفمبر 1998.
مشاركاته السابقة في بطولات كأس آسيا: أربع مرات في 1980 و1992 و2011 و2015.
أفضل نتيجة في كؤوس آسيا: المركز الرابع في بطولة 1980.
سجل الفريق في النهائيات: خاض 15 مباراة فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر 10 مباريات، وسجل 14 هدفاً مقابل 26 هدفاً دخلت شباكه.
مشاركاته السابقة في كؤوس العالم: مرتان في 1966 و2010.
أفضل نتيجة في كؤوس العالم: دور الثمانية في بطولة 1966.
إنجازات أخرى: الفوز ببطولة كأس التحدي الأسيوي في 2010 و2012.
تاريخ التأهل للنهائيات: 27 مارس 2018.
المدير الفني: المدرب الوطني كيم يونج جون.
قائد الفريق: ري ميونج جوك.