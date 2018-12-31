أبرز ملامح منتخب قيرغيزستان المشارك في كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:
منتخب قيرغيزستان في سطور:
اللقب: الصقور- سويسرا الأسيوية.
تأسيس اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم: عام 1992.
الانضمام للفيفا: عام 1994.
التصنيف الحالي: 12 آسيويا والمركز 91 عالمياً.
أفضل مركز في تصنيف الفيفا: 75 في أبريل 2018.
أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: 2001 في مارس 2013.
مشاركاته السابقة في بطولات كأس آسيا: -
أفضل نتيجة في كؤوس آسيا: -
سجل الفريق في النهائيات: -
مشاركاته السابقة في كؤوس العالم: -
أفضل نتيجة في كؤوس العالم: -
تاريخ التأهل للنهائيات: 22 مارس 2018.
المدير الفني: الروسي ألكسندر كريستينين.
قائد الفريق: أزامات بايماتوف.