تنطلق البطولة 5 يناير

أبرز ملامح منتخب قيرغيزستان المشارك في كأس آسيا

  • الإثنين 31, ديسمبر 2018 في 2:39 م
يستعد منتخب قيرغيزستان، للمشاركة في بطولة كأس آسيا، التي تنطلق في الـ 5 من يناير المقبل، فما هي أهم ملامح منتخب الصقور.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
منتخب قيرغيزستان في سطور:
 
اللقب: الصقور- سويسرا الأسيوية.
 
تأسيس اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم: عام 1992.
 
الانضمام للفيفا: عام 1994.
 
التصنيف الحالي: 12 آسيويا والمركز 91 عالمياً.
 
أفضل مركز في تصنيف الفيفا: 75 في أبريل 2018.
 
أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: 2001 في مارس 2013.
 
مشاركاته السابقة في بطولات كأس آسيا: -
 
أفضل نتيجة في كؤوس آسيا: -
 
سجل الفريق في النهائيات: -
 
مشاركاته السابقة في كؤوس العالم: -
 
أفضل نتيجة في كؤوس العالم: -
 
تاريخ التأهل للنهائيات: 22 مارس 2018.
 
المدير الفني: الروسي ألكسندر كريستينين.
 
قائد الفريق: أزامات بايماتوف.